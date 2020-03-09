Из-за коронавируса к работе на эстонско-латвийской границе привлекли полицию

С вечера пятницы Департамент полиции и погранохраны Эстонии из-за коронавируса изменил организацию движения на погранпункте Икла (эстонско-латвийская граница).

"Наши полицейские патрули останавливают транспорт, идущий из Латвии в Эстонию, и раздают пассажирам буклеты о коронавирусе, составленные департаментом здоровья", — сообщила в социальных сетях Ляэнеская префектура.

"Мы распространяем информацию по просьбе департамента здоровья, чтобы люди знали, как следить за своим здоровьем, и знали, куда обращаться. Остановки непродолжительные, просим всех отнестись с пониманием. Для транспорта, идущего из Эстонии, ничего не изменилось", — пояснила префектура.