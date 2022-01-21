Из-за массовых аварий парализована Via Baltica от Мариамполе до границы Литвы

По причине массовых дорожно-транспортных происшествий и сложных метеорологических условий в пятницу было парализовано движение по автостраде Via Baltica на протяжении 55 километров от Мариамполе до границы Литвы с Польшей.

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По этим причинам как Литва, так и Польша с утра не впускает грузовики и прочий тяжелый транспорт, дорожные службы из-за снежных заносов также не могут очистить заснеженные дороги, подтвердила BNS представитель полиции Мариамполе по связям с общественностью Ева Шливинскене.

"По последним данным, Польша не впускает тяжеловесные транспортные средства из Литвы. Они объясняют это сложными дорожными и метеорологическими условиями. Литва также остановила доступ тяжелых транспортных средств на территорию страны. Можно сказать, что на границе не движется ни одно тяжеловесное транспортное средство ни в одном из направлений", — сказала представитель полиции.

По ее словам, положение осложняется еще и тем, что часть водителей пытаются объехать заторы, местами образовались искусственные "третьи" полосы движения, а с в связи с продолжением снегопада дорожные службы не могут добраться, чтобы почистить дороги.

"Точно по меньшей мере в течение нескольких часов эта ситуация сохранится. Должностные лица стараются регулировать движение, насколько это возможно, пропускать автомобили, но очереди движутся очень медленно", — подчеркнула Шливинскене.

Сама компания очистки дорог Keliu prieziura сообщила, что движение парализовано приблизительно на участке в 55 километров на Via Baltica.