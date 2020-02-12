Из-за отказа двигателя летевший в Малагу самолет airBaltic перенаправлен в Бордо

В среду, 12 февраля самолет авиакомпании airBaltic, выполнявший рейс BT677 Рига-Малага, был перенаправлен во французский город Бордо. Причина — отказ одного двигателя.

Во время полета капитан судна сообщил, что отключился один из двигателей. Согласно всем процедурам, самолет был перенаправлен и безопасно приземлился в Бордо. В компании указывают, что безопасность является приоритетом airBaltic.

Для того чтобы пассажиров как можно быстрее доставить в и из Малаги из Риги был организован специальный рейс. Пассажиров обеспечат купонами на еду и напитки. Авиакомпания airBaltic приносит извинения за возникшие неудобства.