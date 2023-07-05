Избили, привязали к дереву и подожгли: в суд передано дело о жестоком убийстве в лесном массиве Риги

В конце июня прокурор окружной прокуратуры Рижского суда передала в суд уголовное дело в отношении пяти человек за совершенное с особой жестокостью убийство в Риге, сообщили агентству LETA в прокуратуре Латвии.

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Двое лиц обвиняются в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах, то есть с особой жестокостью, двое лиц — в подстрекательстве и содействии совершению убийства, а одно — в недонесении об особо тяжком преступлении, следует из материалов уголовного дела.

26 августа прошлого года двое из обвиняемых, движимые местью и ненавистью к потерпевшему, подстрекали двух других обвиняемых избить потерпевшего и, находясь в лесном массиве в Риге, вступили с мужчиной в словесный конфликт.

Во время конфликта двое обвиняемых напали на мужчину, били его куском дерева и кулаками по разным частям тела, причиняя ему мучения и физические страдания. После они покинули место преступления.

Двое обвиняемых вернулись в лесной массив, где продолжили применять насилие по отношению к пострадавшему. Они привязали его к дереву и надели на него горящую одежду. Оставив пострадавшего, полагая, что они сделали все возможное для смерти мужчины, обвиняемые покинули место преступления. Они показали содеянное с помощью видеозвонка двум другим лицам, которые поддержали их действия. В свою очередь, один обвиняемый, зная о совершении преступления, не сообщил об этом стражам порядка.

Пострадавшего мужчину вечером следующего дня нашел прохожий и вызвал Службу неотложной медицинской помощи. Через четыре дня мужчина скончался от полученных травм. Дело передано на рассмотрение в Рижский городской суд.