К делу о взятках в Ропажском самоуправлении причастны восемь человек

В расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) деле о возможном взяточничестве в Ропажском самоуправлении фигурируют восемь человек, сообщили агентству LЕТА в KNAB.

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31 января KNAB провел уголовно-процессуальные действия на нескольких объектах самоуправления Ропажского района. Возбуждено уголовное дело по подозрению в возможном взяточничестве муниципальных чиновников. Взятки физическое лицо давало в интересах юридического лица с целью победы в закупках, организованных самоуправлением.

Дело заведено 24 октября 2022 года о взяточничестве и пособничество во взяточничестве.

В настоящее время право на защиту имеют восемь фигурантов уголовного дела. К семерым из этих лиц были применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

KNAB предоставит дополнительную информацию об уголовном процессе, как только это не будет противоречить интересам следствия.

Как сообщалось, расследуемое дело может быть связано с бывшим исполнительным директором Гаркалнской думы Еленой Тоц. Сейчас она является заместителем исполнительного директора Ропажской думы и работает в Управлении Гаркалнской волости.

По неофициальной информации, представители KNAB посетили кабинеты и других бывших работников Гаркалнского самоуправления. Они побывали как в Улброке, так и в Гаркалне, сообщают очевидцы.

После административной реформы в состав Ропажского края с 1 июля 2021 года вошли бывший Ропажский, Гаркалнский и Стопиньский края, а также город Вангажи Инчукалнского края.