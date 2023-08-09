Как исправить преступников на сексуальной почве: в Латвии разработаны спецпрограммы, химическая кастрация — слишком дорогая мера

Под надзором Госслужбы пробации находится 358 лиц, совершивших преступления на сексуальной почве. Примерно 5% насильников повторно совершают преступление в течение пяти лет. В ряде западных стран для таких людей используется химическая кастрация, но в Латвии она не применяется, в первую очередь, потому, что это очень дорогая процедура. Чтобы исправить мышление преступников, разработаны специальные программы. Но помогают ли они?

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Согласно данным LSM.lv, количество совершенных в Латвии преступлений на сексуальной почве, регистрируемых полицией, из года в год остается примерн на одном и том же уровне. Соответственно не особо меняется и количество лиц, осужденных за эти преступления и находящихся в поле зрения Службы пробации. Правда, сейчас таких лиц становится больше, а уровень рецидива по этим преступлениям составляет примерно 5%.

Эксперты пояснили, что чаще всего осужденный насильник повторно совершает преступления в первые годы после отбытия наказания. Однако есть и такие лица, у которых тяга к совершению преступлений на половой почве не исчезает даже спустя 20 лет.

В прошлом году под надзором Госслужбы пробации находилось 358 человек, осужденных за совершение уголовного преступления против нравственности и половой неприкосновенности. Чаще всего полиции удается установить жертв преступлений, однако бывают случаи, когда это сложно, если речь, например, идет о преступлениях, совершенных в интернете.

"Люди, совершающие преступления на сексуальной почве, очень разные", — поясняет Анварс Завацкис, ведущий эксперт Службы по анализу данных. По его словам, нет единого признака, по которому можно сказать, что этот человек может быть сексуальным преступником. Бывает даже так, что друзья, знакомые и даже родственники не верят, что этот человек мог совершить что-то подобное..

"Одна из проблем для людей, совершающих преступления на сексуальной почве, может быть связана с проблемой формирования интимных отношений. Например, я помню один частный случай, когда парень считал себя невысоким и был убежден, что женщины его не любят и не будут любить, и тогда он совершил изнасилование", — сказал Завацкис.

Есть также люди, которые имеют эмоциональную привязанность к детям. Они чувствуют, что могут вступить с ними в контакт, предпочитают проводить с ними время. Дети — это их друзья, поскольку они не могут наладить отношения со взрослыми.

"Также у некоторых из этих людей искаженное мышление, согласно которому женщины — существа низшей категории. Это значит, что если мужчина хочет секса, то он, как говорится, имеет на него право. И женщина не должна ему в этом отказывать", — поясняет эксперт.

В числе проблем, которые подталкивают людей к совершению преступлений на сексуальной почве, эксперты называют сложности с сексуальной саморегуляцией, преодоление стресса и напряжения в сексуальной жизни, импульсивность, детские травмы. Зачастую преступник сам является жертвой сексуального насилия. Однако в тот момент он не получил необходимую помощь, а сам справиться со своей бедой он не смог.

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Клинический психолог и эксперт Службы пробации Эвия Бурковская рассказывает, что часто жертва знает своего обидчика. Так случается, когда насильником становится отец, отчим, брат. Зачастую преступники ошибочно полагают, что его задача состоит в том, чтобы показать ребенку, что такое половые отношения, потому что человек со стороны не сделает это лучше его.

Бурковская ведет специальные программы для лиц, осужденных за преступления на сексуальной почве. Цель этих программ — исправить искаженное мышление. Правда, в тех случаях, когда диагноз педофилии установлен, он остается на всю жизнь.

Программы длятся около семи месяцев. Клиенты ежедневно приходят на занятия в течение двух недель. Занятия длятся более четырех часов. Или же они могут приходить два раза в неделю, но тогда курс длится несколько месяцев. Постепенно интенсивность посещений снижается до одного раза в неделю, но занятие длится более четырех часов. Подобные группы являются терапевтическими и закрытыми.

Однако есть лица, которые совершают преступления повторно. Исследования показывают, что самые высокие показатели рецидивизма наблюдаются в случаях, когда преступление совершается против незнакомого преступнику человека. Самый низкий риск рецидива, если в качестве жертвы был выбран член семьи.

Следует отметить, что когда лицо, осужденное за преступления на сексуальной почве, возвращается на свободу после отбытия наказания, он находится под пробационным надзором, который может длиться вплоть до пяти лет.

Но как исправить таких людей? Восемь лет назад, когда обсуждался вопрос об ужесточении наказания для насильников, на повестке дня латвийских политиков стоял вопрос о химической кастрации. Это медикаментозная терапия, во время которой специальные препараты снижают либидо и сексуальную активность пациента.

"В некоторых случаях да, это очень хороший инструмент, и я знаю, что есть хорошие примеры его использования. Он используется в очень редких случаях, когда это лучшее решение, например, в ситуациях, когда человек сексуально одержим, в какой-то момент химическая кастрация может стать подходящим решением, чтобы избавиться от мыслей о сексе, чтобы иметь возможность работать со своими эмоциями и другими проблемами", — поясняет Анварс Завацкис.

Химическая кастарция уже используется в нескольких западных странах. Однако в Латвии подобная мера еще не введена, в первую очередь, потому что это очень дорого. Кроме того, химическая кастрация в большинстве случаев является обратимым процессом, то есть если прекратить применение препарата, то половое влечение и функциональные возможности половой жизни восстанавливаются.