Как не стать жертвой. В Латвии началась новая волна шантажа по электронной почте

Последние две недели зафиксирована новая волна почты-шантажа на английском языке, которую получают жители Латвии, сообщает Cert.lv — организация, которая отслеживает инциденты с безопасностью в информационных технологиях.

Такие же компании наблюдаются в других местах Европы. В посланиях утверждается, что злоумышленник собрал чувствительную информацию на пользователя электронной почты во время посещения им сайтов для взрослых. Письмо содержит угрозу отправить эту компрометирующую информацию друзьям, семье и коллегам.

Cert.lv указывает на то, что это мошенничество и никакого компромата не существует. Cert.lv предупредил о подобных кампаниях на русском и латышском языках. Злоумышленник также пытается играть на том, что он знает пароль электронной почты пользователя, который включен в мошенническое электронное письмо. Пароль действительно может быть реальным, но он был получен в результате какой-либо прошлой утечки данных с одного из интернет-ресурсов, когда пользователь регистрировался в системе. Если пользователь использует везде один пароль, то он может совпасть с тем. Некоторые пользователи узнавали свои бывшие пароли, которые использовали на ресурсах Linkedin и MyHeritage.

Cert.lv советует отмечать такие послания, как спам, чтобы технические службы получали эту информацию и в дальнейшем подобные послания сразу отправляли в спам и не пускали такую почту к другим своим пользователям. Cert.lv призывает, чтобы пользователи не вступали ни в какие контакты с мошенниками. В целях безопасности рекомендуется проверять ваше устройство с помощью антивирусного программного обеспечения и менять свои пароли, если обнаружена утечка.

Cert.lv рекомендует использовать уникальный и безопасный пароль для важных интернет-ресурсов и по возможности использовать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять приложения и операционные системы.

Источник: "Cert.lv"