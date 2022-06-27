Как перенести сильную жару: медики СНМП дают советы

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), реагируя на сообщения об аномальной жаре на территории Латвии, дают советы, как уберечь себя в опасной ситуации и не допустить ухудшения здоровья.

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Специалисты настоятельно советуют по возможности избегать нахождения под прямыми солнечными лучами (особенно в середине дня), потреблять как можно больше жидкости, выбирать легкую одежду, а также уделить больше внимания пожилым членам семьи и детям.

В жаркие дни нельзя день напролет находиться на пляже, а в середине дня необходимо воздержаться от длительных работ в саду и на приусадебном участке. Во время летнего зноя нельзя активно заниматься спортом на открытом воздухе, особенно в период времени, когда солнце наиболее активно (примерно с 10.00 до 16.00).

Опасно находиться под солнцем и маленьким детям, для игр и прогулок нужно выбирать места с тенью или прохладные помещения. Важно следить, чтобы дети регулярно пили и, находясь на открытом воздухе, прикрывали бы голову. Ни в коем случае нельзя оставлять маленьких детей без присмотра в машине и закрытых помещениях.

Необходимо помнить, что под влиянием жары могут обостриться хронические заболевания, поэтому нужно проконсультироваться с семейным врачом, как позаботиться в это время о своей здоровье. Людям, которые страдают хроническими заболеваниями, в том числе, сердечно-сосудистыми заболеваниями, в жаркое время при принятии лекарств необходимо строго следовать предписаниям врача.

В дни аномальной жары особое внимание необходимо также уделить лежачим больным, которые не в состоянии позаботиться о себе самостоятельно. Специалисты призывают своевременно и интенсивно проветривать помещения, а также следить, чтобы больные принимали достаточное количество жидкости.

Риску перегрева в жаркие дни особенно подвержены пенсионеры в возрасте старше 75 лет. Врачи призывает людей этой возрастной категории прислушаться к своему организму и соблюдать максимальную осторожность. Пожилым людям, как и маленьким детям, желательно находиться в тени, в хорошо проветриваемых помещениях, а также пить много воды.

Стоит отметить, что в не проветриваемых офисах, а также при работе в закрытых и нагревающихся помещениях риску перегрева подвергаются все работники.

В жаркие дни медики СНПМ советуют:

• Пейте больше, чем обычно, жидкости. Пейте до того, как почувствуете жажду. Для восполнения потери жидкости целесообразно пить воду, негазированную или слабоминерализованную минеральную воду. Не рекомендуется пить сладкие напитки. Не пейте алкоголь, крепкий кофе и чай, так как эти напитки усиливают дегидрацию — обезвоживание организма.

• Планируйте свой день так, чтобы избежать жары и как можно больше времени проводите в хорошо проветриваемом помещении. По возможности избегайте находиться длительное время на открытом солнце.

• Если вам все же нужно выйти на улицу, носите светлую, легкую, дышащую одежду. Используйте легкий головной убор из тонкой ткани, чтобы предотвратить перегрев головы. Убедитесь, что у вас всегда есть с собой питьевая вода — вы должны регулярно пить в течение дня. В городах оставайтесь на теневой стороне улицы.

• Если на улице становится слишком жарко, постарайтесь найти более прохладное или затененное место, где можно найти потоки воздуха и попить воды.

• Регулярные ополаскивания в легкой холодной воде также помогают в жаркую погоду.

• Будьте осторожны при купании в водоемах. Перегретому человеку нельзя купаться в холодной воде! Это может привести к внезапной аритмии и даже привести к внезапной смерти.

• Если ваши пожилые родственники живут одни, чаще наблюдайте за ними или звоните им в жаркие дни, чтобы узнать, как они себя чувствуют. Если по соседству с вами живет одинокий пожилой человек, будьте чуткими, чаще наблюдайте за ним и помогайте, если это необходимо.