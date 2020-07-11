Каунас: преступник украл в ТЦ Akropolis собаку и взял в заложницы женщину

По информации правоохранительных органов, 9 июля из магазина сети KIKA в каунасском ТЦ Akropolis пытались украсть собаку (бишона фризе), которую сюда привезли в парикмахерскую.

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"В четверг вечером нас информировали о том, что в каунасском Akropolis из парикмахерской магазина KIKA пытались украсть собаку породы бишон фризе. По предварительным данным, вор ворвался в парикмахерскую, схватил собаку и бросился бежать. По словам очевидцев, мужчина выбежал из ТЦ и сел в первый попавшийся автомобиль, взяв в заложницы женщину.

Он стал ей угрожать и требовать быстрее ехать, однако около "лежачего полицейского" водитель остановилась и выскочила из машины и стала звать на помощь. В это время к автомобилю подбежала парикмахер и вместе с двумя неравнодушными очевидцами отобрала собаку у похитителя", — рассказала глава сети KIKA Лорета Барейкене.

По ее словам, персонал магазина пережил шок. "Мы рады, что в KIKA работает хорошая команда — парикмахер до сих пор не может прийти в себя, но собака вернулась к хозяевам. Мы благодарны неравнодушным прохожим", — сказала Барейкене, добавив, что об инциденте проинформирована полиция и хозяйка собаки.

Представитель полиции Каунаса Одета Вайткявичене подтвердила, что о попытке похитить собаку они были информированы. Однако о том, что была взята в заложницы женщина с автомобилем, им не сообщали. Похитителю удалось бежать, сейчас ведутся его поиски.