Каждый десятый латвиец выбрасывает батарейки вместе с бытовыми отходами

Latvijas Zaļais punkts в рамках акции Tavs toksiskais pirkstiņš ("Твой токсичный палец") призывает общественность задуматься о негативном влиянии неправильно утилизированных использованных батарей на окружающую среду и правильное утилизировать их, сообщает Rus.LSM.

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Исследование, проведенное Latvijas Zaļais punkts, показывает, что каждый пятый житель Латвии не сортируют отходы, а каждый десятый опрошенный выбрасывают опасные отходы, такие как батарейки, вместе с бытовыми отходами.

Директор Latvijas Zaļais punkts Каспар Закулис заявил, что ежегодно в Латвии продается 400 тонн батарей, из которых возвращается меньше половины (46%). Каждый продавец батареек должен обеспечить их прием после использования.

Неправильно утилизированные батареи представляют угрозу не только для окружающей среды, но и для здоровья человека - одна пальчиковая батарейка может отравить несколько метров кубических почвы и загрязнить грунтовые воды в процессе деградации.

Latvijas Zaļais punkts призывает жителей, в частности молодежь правильно утилизировать использованные батарейки.

В частности, их просят сдавать в специальные сортировочные пункты, которые можно найти в торговых точках Латвии, где продаются батарейки. Вместе с партнерами Latvijas Zaļais punkts установили более 350 специальных ящиков для сортировки аккумуляторов.