Кенгарагс: мертвецки пьяный посетитель запустил в работницу игрового зала бутылкой

В Риге задержан мужчина, который, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, запустил бутылкой в сотрудницу игрового зала.

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Как пояснили в пресс-центре Госполиции, 15 ноября была получена информация о хулигане, который устроил дебош в одном из игровых залов Кенгарагса. В частности, по неизвестной причине он бросил бутылку в сторону оператора, однако женщине удалось увернуться, и бутылка попадала в витрину с алкоголем.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого 1982 г.р., который к приезду стражей порядка споткнулся и, падая, повредил стенку. При проверке в организме дебошира констатировали около 4 промилле алкоголя.

Известно, что ранее мужчина попадал в поле зрения полиции за различные правонарушения, в том числе, и за преступления имущественного характера и хулиганство.

По делу начат уголовный процесс.