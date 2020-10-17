Кенгарагс: пьяный пассажир попал под трамвай и лишился ноги, вагоновожатая избежала уголовной ответственности

Суд Латгальского предместья Риги освободил от уголовной ответственности вагоновожатую Ингу, которая в марте прошлого года переехала трамваем ногу пассажиру. Такое решение судья приняла на основании договоренности с потерпевшим, а также признании им своей вины.

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Как пишет Latvijas Avīze, обстоятельства, при которых произошло ЧП, весьма неоднозначны. Что же произошло 13 марта 2019 года? Инга в тот день работала во вторую смену и работала на 7-м трамвайном маршруте. После шести вечера она приближалась к конечной остановке в Кенгарагсе, напротив торгового центра Dole.

Въезжая на трамвайное кольцо, Инга заметила, что кто-то остался в вагоне. Это был 51-летний Леонард, ехавший с Центрального рынка. Он был основательно пьян: в организме Леонарда констатировали 4,07 промилле.

Вагоновожатая попросила пассажира выйти, а сама вернулась в кабину, чтобы немного поужинать кефиром и булочкой. В 18.49 сзади подъехал следующий трамвай, поэтому Инга на 18 метров проехала вперед, при этом предварительно посмотрев в оба зеркала заднего вида (этот момент запечатлен на видеозаписи).

К сожалению, второй вагон находился в повороте и плохо просматривался. И как раз там, прислонившись к вагону, находился Леонард, решивший покурить. Когда трамвай начал движение, мужчина упал под колеса. Полученные им увечья оказались очень серьезными: в больнице пострадавшему пришлось ампутировать ногу.

Вагоновожатые, работающие на этом маршруте, как оказалось, часто жалуются руководству на то, что на конечной остановке возле трамвайного кольца регулярно отдыхают пьяные бродяги, многие даже пытаются забраться под трамваи. В Rīgas satiksme эту информацию подтвердили, но указали, что у них нет обязанности охранять это место, поэтому подобные вопросы делегируются полиции.

Пресс-секретарь Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис, в свою очередь, отметил, что невозможно поставить полицейского возле каждого куста, поэтому подобные проблемы надо решать сообща.

Представитель Rīgas satiksme Виктор Закис не стал особо винить вагоновожатую в ЧП, однако подчеркнул, что согласно регламенту, водитель трамвая может отправляться на разворот только после того, как все пассажиры вышли на конечной остановке. В данном случае один мужчина остался в вагоне. И поскольку Инга высадила его в неразрешенном месте — на развороте — ей нужно было убедиться, что пассажир ушел.