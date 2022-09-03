KNAB начал 33 проверки в связи с нарушениями правил предвыборной агитации

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на данный момент проводит 33 проверки возможных нарушений предвыборной агитации и начало два процесса об административных правонарушениях в связи с вероятным использованием административных ресурсов для предвыборной агитации, выяснило агентство LETA в бюро.

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Большая часть проверок связана с возможным несоблюдением порядка размещения агитационных материалов и использованием средств государственных или муниципальных административных средств для предвыборной агитации.

Оба процесса об административных правонарушениях KNAB связаны с публикацией статей, содержащих признаки предвыборной агитации, в информационных изданиях двух муниципалитетов.

Как сообщалось ранее, 4 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 14-й Сейм, который продлится до дня выборов. В этот период агитаторы, средства массовой информации и иные заинтересованные лица обязаны соблюдать установленный порядок и ограничения предвыборной агитации, в том числе в отношении размещения материалов в изданиях прессы, общественных местах, в интернете, а также в электронных СМИ.

Агитаторы, в том числе политические партии, их объединения и кандидаты в депутаты, могут размещать платную предвыборную агитацию только у тех поставщиков рекламных услуг, которые представили расценки на размещение предвыборных агитационных материалов в KNAB или Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) к 5 мая.

KNAB напоминает, что в этот период установлен ряд ограничений, например, запрет на скрытую агитацию, наиболее узнаваемой формой которой является агитационный материал без указанного плательщика. Также запрещено использовать государственные и муниципальные административные ресурсы для предвыборной агитации.

Если у жителей возникают подозрения или в их распоряжение поступает обоснованная информация или доказательства, которые могут свидетельствовать о проведении тайной агитации, использовании административного ресурса и других нарушениях, KNAB призывает их немедленно сообщать в учреждение. Это можно сделать анонимно с помощью мобильного приложения Ziņo KNAB, по телефону доверия KNAB 80002070, по адресу электронной почты knab@knab.gov.lv.