KNAB начал процесс против Пуце за возможное незаконное использование пропусков на муниципальные автостоянки

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало административные процессы в отношении трех лиц, в том числе и бывшего министра по делам окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце, за возможное незаконное использование пропусков на муниципальные автостоянки SIA Rīgas satiksme.

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По данным антикоррупционного ведомства, возбуждены процессы о возможных нарушениях закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных служащих".

По двум административным делам уже приняты решения, по третьему решение будет принято в ближайшее время. В KNAB пояснили, что до того момента, пока соответствующее решение не вступит в силу, они воздержатся от комментариев.

Бывший министр охраны среды и регионального развития, который ушел с поста из-за незаконного использования пропуска на автостоянку Рижской думы, использовал несколько таких пропусков.

Ранее стало известно, что Пуце просил пропуск у однопартийца Мариса Мичеревскиса, депутата Рижской думы. А до этого он пользовался пропуском другого сопартийца, Андриса Бачкурса, который потерял право на пропуск, потому что не переизбрался в думу.

Однако позже выяснились новые обстоятельства. После скандала с Пуце новое руководство Риги проверило пропуска, выданные ранее депутатам и чиновникам. Выяснилось, что пропали два из трех пропусков, которыми пользовались члены временной администрации Риги. Бывший администратор Риги Эдвин Балшевиц сказал, что у него был пропуск, а его заместители Артис Лапиньш и Алексей Ремесов сказали, что они их даже не запрашивали. Вопреки существующему порядку, членам администрации были выданы абонентские карты Rīgas Satiksme без указания лиц и номеров машин, и не было возможности проверить, кто ими пользовался. Пуце в декабре прошлого года отрицал возможность, что одна из карт у него.

Однако позже одна из исчезнувших карт была использована. 8 и 9 сентября контролеры стоянок Rīgas Satiksme выписали штраф машине, которая стояла на перекрестке улиц Стабу и Кр.Барона. Позже штраф был аннулирован, потому что у машины было разрешение Rīgas Satiksme.

В первые дни сентября бухгалтеры самоуправления еще не перечислили Rīgas Satiksme деньги за стояночные абонементы, и когда Rīgas Satiksme их получило, штраф был аннулирован. Номер машины — JP 6666. Это Toyota, принадлежащая Юрису Пуце. И в момент фиксации нарушения она была припаркована возле жилья Пуце.

Пуце не ответил журналистам на вопрос, использовал ли он разрешения, и сказал, что вся информация передана ответственным учреждениям. Эдвин Балшевиц также не прокомментировал ситуацию по существу и сказал, что из-за большого объема работы он допускал ошибки.