KNAB наказал командира батальона НВС за использование служебной машины

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией дважды оштрафовало командира батальона Национальных вооруженных сил Латвии за использование служебного автомобиля в личных целях.
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Как отмечает Антикоррупционное ведомство, должностное лицо использовало служебный автомобиль вопреки целям и порядку, предусмотренным нормативными актами, а также использовало служебный автомобиль для личных нужд.
Нарушения были констатированы в прошлом году. В итоге, высокопоставленного военнослужащего оштрафовали на 100 и 150 евро.
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