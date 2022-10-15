KNAB не констатировал факта предложения взятки бывшей главе Финансовой разведки Знотине

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ходе проверки не обнаружило факта предложения взятки бывшей главе Службы финансовой разведки (СФР) Илзе Знотине, сообщили в бюро.

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KNAB завершило ведомственную проверку в связи с подозрением, что Знотиня могла не сообщить о факте предложения ей взятки в 2018 году.

В ходе проверки БПБК не получил подтверждения тому, что Знотине могла быть предложена взятка или совершено любое другое тяжкое или особо тяжкое предусмотренное Уголовным законом преступление, о котором Знотиня не сообщила в правоохранительные органы в установленном законом порядке.

10 октября бюро приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В интервью журналу "Ieva", опубликованном этим летом, Знотиня рассказала : "Мне предлагали взятку в первый месяц моей работы на должности в СФР, и мой поступок был единственным и правильным в такой ситуации: предложивший взятку быстро и четко получил результат за это предложение, и после этого больше никогда мне взятки не предлагались".

Знотиня ранее не комментировала вышеизложенное более подробно, в том числе не сообщала, обращалась ли она в KNAB. "Это информация, которой я никак не могу поделиться. Все было сделано так, как должно было быть сделано, но, к сожалению, я не смогу сообщить никаких подробностей", - подчеркнула Знотиня.

В должность руководителя СФР (тогда еще Службы по борьбе с легализацией средств, добытых преступным путем) Знотиня вступила 1 июня 2018 года. Срок ее полномочий истек в этом году.

Знотиня подала заявку на участие в отборочном конкурсе на место руководителя СФР и выиграла. Правительство поддержало ее выдвижение на пост главы учреждения еще на один срок, но Сейм отклонил ее кандидатуру.