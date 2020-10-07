KNAB оштрафовал министра сообщения за нарушение ограничения на коммерческую деятельность
Foto: DELFI

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) оштрафовало на 100 евро министра сообщения Талиса Линкайтса (НКП) за нарушение ограничений на коммерческую деятельность, сообщает LETA.

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Линкайтс с 23 января по 20 мая 2019 года был акционером Olainfarm, когда он уже занял должность министра сообщения, а Olainfarm получило закупки в разных госучреждениях. Согласно закону по предотвращению конфликта интересов в работе должностных лиц, министр не может быть участником, акционером, членом или коммерсантов в коммерческом обществе, которое предоставляет услуги государству.

Министр заплатил штраф примерно месяц назад.

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Талис Линкайтс KNAB Olainfarm
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