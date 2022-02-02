KNAB провел процессуальные действия в Огрской думе

В среду сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) провели процессуальные действия в Огрской думе, подтвердил Латвийскому телевидению мэр города Эгилс Хелманис.

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По словам политика, сотрудники KNAB изъяли документы, связанные с неким проектом по развитию деградирующей территории в Парогре. От подробных комментариев Хелманис отказался.

В KNAB также отказались предоставлять информацию по делу, призвав обращаться в Европейскую прокуратуру, которая была недавно создана и занимается расследованием преступлений, связанных с финансами Европейского Союза.