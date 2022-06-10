KNAB провел задержание в Вентспилсском самоуправлении
Foto: F64

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало в среду лицо из Вентспилсского самоуправления, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Начальник KNAB Екабс Страуме подтвердил сегодня вечером в интервью Латвийскому телевидению (ЛТВ), что вчера сотрудники KNAB находились в самоуправлении и задержали одного человека.

Более подробную информацию он не предоставил, поэтому неизвестно, в рамках какого уголовного процесса произошло задержание.

Председатель Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш сообщил агентству LETA в четверг вечером, что ни он, ни его коллеги не располагают информацией о задержании работника или должностного лица Вентспилсского самоуправления.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
За кулисами Wolt: история ресторанной команды
10 мест в Таллинне, которые необходимо увидеть