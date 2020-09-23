KNAB возбудил уголовное дело о вымогательстве взятки в обмен на решение проблем с налоговой

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало уголовное дело о вымогательстве взятки в размере 62 000 евро. Вымогатель обещал добиться того, что Служба госдоходов (СГД) примет решение в пользу предпринимателя.

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В рамках уголовного дела у четырех лиц есть право на защиту. К одному из них суд во вторник применил меру пресечения в виде ареста.

"Скупой платит дважды — это высказывание можно без сомнений отнести к этому и подобным случаям, когда частные лица и предприятия проблемы пытаются решить нечестным путем. Положившись на утверждения третьих сторон, что те решат ситуацию в обмен на взятку, есть огромный риск не только нарушить нормы Уголовного закона и оказаться в роли взяточника, но и просто оказаться обманутым. Если кто-то требует взятку в обмен на предложение решить проблему, единственное решение — не ввязываться и сообщать об этом KNAB", — указала замначальника бюро Инета Цируле.

В бюро порталу Delfi сообщили, арестованное лицо не является сотрудником СГД.