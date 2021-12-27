Кокаин прибыл не туда? Полиция считает, что наркотик, найденный в ящиках с бананами — возможная "ошибка логистики"

Предполагаемый груз кокаина, ввезенный в Латвию в ящиках с бананами из Южной Америки, мог быть "ошибкой логистики", заявил журналистам в понедельник ​​начальник 2-го отдела Государственной полиции по борьбе с организованной преступностью Сандис Радзиньш.

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Радзиньш подтвердил, что конкретная партия бананов поступила из Южной Америки для продажи не только в Латвии, но и в других странах. Полицейский не назвал конкретные страны.

Сейчас в ходе расследования выдвигается несколько версий . "Необходимо понять, предназначался ли груз для нашего рынка или, если это была ошибка логистики, то почему этот продукт прибыл в Латвию. Но вполне возможно, что это была ошибка логистики", — отметил Радзиньш.

Если экспертиза подтвердит, что в ящиках с бананами находится кокаин, то это будет вторая по величине, когда-либо изъятая партия этого наркотика. Крупнее была партия кокаина, обнаруженная 8 января 2019 года в Кокнесском краев.

Радзиньш поблагодарил владельцев торговой сети, которые оказали необходимую поддержку и активно сотрудничают со следствием.

Уже сообщалось, что 23 декабря в полицию обратилась служба безопасности торговой сети и сообщила, что в Риге в двух ящиках под бананами были обнаружены пакеты с белым порошком.

Управление по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве с территориальными подразделениями полиции произвело процессуальные действия, в результате которых было изъято 168 упаковок с веществом. Назначена экспертиза для точного определения, что за вещество было обнаружены.

Также были проведены проверки во всех торговых точках соответствующей розничной сети в Латвии, чтобы исключить возможность того, что где-то еще есть коробки с подозрительным порошком.