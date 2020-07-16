"Кокаиновое дело": начато уголовное преследование в отношении пяти лиц

Управление по борьбе с организованной преступностью Главного управления криминальной полиции начало уголовное преследование в отношении пяти лиц по делу о двух тоннах кокаина.

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Как уже сообщалось ранее, в январе прошлого года Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержала в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. В ящиках было 2195 брикетов (2 197 725 граммов) кокаина с логотипами "TNT", "Badboys", "Gold" и изображением дельфина. В Латвии по делу были задержаны пять человек.

Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере, в сопроводительных документах к которому было указано, что груз состоит из продуктов питания.

Ферма в Кокнесском крае служила своего рода центром логистики для дальнейшего распространения наркотиков в Европе. Изъятый товар не предназначался для распространения на территории Латвии.

Зимой 2020 года Государственная полиция в условиях повышенной безопасности и при содействии антитеррористического отряда Omega провела операцию по уничтожению кокаина.