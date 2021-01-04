Комендантский час: некоторые индивиды наплевательски относятся к законам

Отношение некоторых членов общества к соблюдению закона находится "на нулевом уровне". Об этом заявил представитель Госполиции Лаурис Арайс, подводя итоги первого этапа комендантского часа, действовавшего на территории Латвии с 30 декабря прошлого года.

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В интервью Латвийскому радио Арайс рассказал, что в целом в новогодние праздники полиция проверила более 20 000 человек, за нарушения начато около 3 500 делопроизводств. Кроме того, еще 500 — 1000 случаев находятся на стадии рассмотрения материалов для возбуждения делопроизводств о допущенных правонарушениях.

Кроме административных процессов начаты и уголовные процессы за нападения на полицейских.

Арайс пояснил также, что 31 декабря и 1 января полиция задержала около 60 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.