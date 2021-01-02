Комендантский час: пьяная компания в Тукумсе была оштрафована на несколько тысяч евро

В пятницу вечером, 1 января, полиция в Тукумсе оштрафовала компанию молодых людей на несколько тысяч евро за несоблюдение комендантского часа, езду без прав и нарушение правил самоизоляции.

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В Госполиции сообщили, что в пятницу после 22:00 остановили компанию молодых людей, которые ехали в машине, нарушая правила комендантского часа.

Выяснилось, что у водителя машины пока нет прав на управление транспортным средством, поэтому его оштрафовали на 400 евро. За нахождение вне места жительства во время комендантского часа он получил дополнительный штраф - 200 евро.

В автомобиле ехали еще трое пассажиров, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно по отношению к полицейским. Поэтому один пассажир был оштрафован на 300 евро, двое - на 1500 евро. Выясняя обстоятельства, полицейские установили, что третий пассажир должен соблюдать режим самоизоляции: за нарушение режима его оштрафовали на 1200 евро.

В пятницу в Стренчском крае в полицию поступила информацию о возможном незаконном мероприятии. Прибыв на место происшествия, полицейские констатировали, что в квартире собралось много человек не из одного домохозяйства, они распивали алкогольные напитки. С учетом сложившихся обстоятельств и грубости нарушений, шесть лиц были оштрафованы на 2000 евро.

В Видземском регионе в двух случаях полицейским пришлось устраивать погоню, чтобы задержать водителей, которые ехали на своих автомобилях после 22:00 и не отреагировали на требование остановиться. В одном из случаев в автомобиле находились четыре человека, а водитель ехал без прав и состоянии алкогольного опьянения (2,4 промилле). Водитель был оштрафован на 2000 евро, каждый пассажир - на 1000 евро.