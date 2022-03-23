Конфликт с охранником в магазине Maxima: полиция ищет свидетелей
Foto: LETA

Латгальское региональное управление полиции просит отозваться свидетелей конфликта между покупателем и охранником в магазине Maxima.

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По данным полиции, ЧП произошло 20 февраля, в 19.20, в магазине, что на ул. Циетокшня, 60 в Даугавпилсе.

Информацию просьба сообщать по телефонам: 65403391 или 110.

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