Конфликт в Иманте: возле супермаркета ножом в шею ранен мужчина
Foto: F64

Свидетелями конфликта, который закончился госпитализацией одного из пострадавших, стали прохожие и покупатели магазина на проспекте Курземес, 59А.

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Как отмечает Degpunktā, на автостоянке завязалась драка, в ходе которой один из участников применил нож и нанес своему оппоненту ранения в голову и шею. Встреченные на месте происшествия знакомые пострадавшего не смогли пояснить, с чего все началось.

На место происшествия прибыли сотрудники Рижской муниципальной полиции и Госполиции, а также Служба неотложной медицинской помощи. Однако пострадавший не стал сотрудничать с органами правопорядка и отказался писать заявление.

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