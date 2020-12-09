Контрабандисты спрятали товар в вагон со свекловичным жомом

Незаконный вывоз 7 200 пачек белорусских сигарет пресекли сотрудники таможенного поста "Посинь".

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По данным пресс-центра Северо-западного управления таможни РФ, в результате досмотра вагона, прибывшего на железнодорожную станцию "Себеж", сотрудниками российской таможни были обнаружены сигареты.

Партия табачных изделий с акцизными марками Республики Беларусь находилась в вагоне с гранулированным свекловичным жомом, следовавшем из России в Латвию. Сигареты марки NZ Gold были в 24 брикетах по 300 пачек. Каждый брикет помещен в черный пакет и обмотан скотчем.

Сигареты изъяты. Возбуждено административное дело.