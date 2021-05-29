Кошмарный вечер на Тенерифе: путешественники ночевали под открытым небом

Конец отпуска и поездка домой надолго запомнится 180 туристам, застрявшим на Тенерифе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С порталом Delfi (Литва) связался отдыхавший на Тенерифе мужчина, который рассказал о том, что литовцы застряли на острове. В пятницу вечером самолет компании Getjet Airlines должен был вылететь с Тенерифе в Вильнюс (а на нем отдыхающие компаний Tez Tour и Novaturаs).

По словам мужчины, когда их везли из гостиниц в аэропорт, сообщили, что самолет довершил незапланированную посадку во Франции (речь шла о спасении жизни ребенка), поэтому на Тенерифе не прилетел. Позже стало известно, что по техническим причинам самолет не может вылететь из Франции. Всех радовало, что жизнь ребенка удалось спасти, особенных переживаний у пассажиров не было, как раз началась регистрация. Но тут сказали, что рейс отменяется и пассажиров пригласили взять талоны на еду, поскольку непонятно было, как долго придется ждать вылета. Туроператоры в скором времени сообщили пассажирам о том, что они смогут остановиться в гостинице и ждать вылета.

Однако написавший в Delfi мужчина рассказал, что в гостинице начались недоразумения. "Никакие номера нам предоставлять не собирались, да и представителей туроператоров тоже не было. Через 1,5 часа из удалось найти. Беременные, женщины с детьми разместились на лежаках у бассейна. Ночь холодная, сырая. В гостинице дали 10 пледов и сказали, что больше у них нет, не дали ни полотенец, ни простыней. Мы хотели внести лежаки в гостиницу, но нам сказали, что вызовут полицию. Между тем объяснение туроператоров было такое — они не виноваты, не виновата и гостиница. Сейчас 01:02 ч. ночи на Тенерифе, дети и беременные женщины мерзнут. Постояльцы гостиницы смеются над нами. Это нормально? Когда назначат рейс, неизвестно", — писал мужчина.

По данным представителя GetJet Airlines Агне Гайдамавичюте, на Тенерифе выслали запасной самолет. По ее словам, представители авиакомпании и туроператоров сделали все возможное, чтобы пассажиры как можно меньше пострадали. Людям предложили остановиться в гостинице, но не все поехали туда, пассажирам дали талоны на еду.

Представитель Novaturаs Довиле Запкуте сказала: "Мы приносим извинения я за доставленные неудобства и в особенности за неприятные переживания. Очень жаль, что авиакомпании не удалось справиться с ситуацией. Мы ведем расследование, чтобы в будущем подобное не повторилось".

Пресс-секретарь Tez Tour Инга Аукштуолите сказала: "Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Ситуация внештатная. Перевозкой наших клиентов занималась компания GetJet Airlines".

По словам Агне Гайдамавичюте, рейс из Тенерифе был отложен, по причине незапланированной срочной посадки во Франции. Представители авиакомпании и туроператоров делали все возможное, чтобы пассажиры не столкнулись с серьезными неприятностями. Сейчас мы выясняем все обстоятельства происшествия".

Самолет с пассажирами вылетел с Тенерифе в 03.25 ч. по местному времени.