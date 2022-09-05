Крушение самолета под Вентспилсом: спасатели нашли в море 11 фрагментов Cessna 551

По информации Морских сил Латвии, к вечеру понедельника спасателям удалось обнаружить в Балтийском море 11 фрагментов частного самолета Cessna, потерпевшего крушение вечером 4 сентября к северо-востоку от Вентспилса.

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Один фрагмент нашли вечером 4 сентября, еще десять — 5 сентября.

Кроме того в понедельник к поискам был подключен беспилотник Европейского агентства морской безопасности. Известно, что дрон уже вернулся в Эстонию, а поисковые работы в зоне крушения продолжают вести корабли Морских сил Латвии и Государственной пограничной службы ЛР. Поисковые работы продлятся до темноты.

Также на месте падения самолета к поисковым работам привлечены и дроны для работы под водой.

По информации сайта Flightradar, над морем недалеко от Вентспилса потерпел крушение частный пассажирский самолет, зарегистрированный в Австрии.

Самолет принадлежал немецкому бизнесмену Карлу-Петеру Гриземанну, подтвердила в понедельник его компания Quick Air. Quick Air — чартерная компания, базирующаяся в Кельне.

При этом представитель компании отказался подтвердить распространенную кельнской газетой "Express" новость о том, что самолет пилотировал сам Гриземанн и что на борту в качестве пассажиров находились его жена, дочь и друг дочери.

Гриземанн был влиятельным человеком в Кельне и играл значительную роль в организации ежегодных карнавалов.

Самолет вылетел из Хереса на юге Испании, и связь с наземными службами была потеряна вскоре после того, как самолет покинул воздушное пространство Пиренейского полуострова, сообщает Bild.

Информационное агентство Reuters сообщило, что частный самолет Cessna 551 поднялся в воздух на юге Испании в 15:56 по латвийскому времени, по пути дважды изменил направление — в Париже и Кельне — и затем пересек Балтийское море, миновав шведский остров Готланд. В 20:37 радары зафиксировали, что самолет резко теряет высоту и скорость, после чего самолет исчез с радаров.

Со ссылкой на шведских официальных лиц сообщалось, что Германия и Дания подняли в воздух военные самолеты для проверки самолета, но не смогли установить с ним контакт. Летчикам-истребителям не удалось разглядеть ни одного человека в кабине самолета. Тем временем немецкая газета Bild сообщила, что в самолете находились четыре человека: пилот, мужчина, женщина и их дочь.

"Bild" также сообщает, что, по предварительным данным, пилот мог потерять сознание. Самолет передал информацию о проблемах с давлением в салоне после взлета на юге Испании.

Факт крушения самолета также подтвердили ВВС Германии в твиттере в воскресенье вечером.

Пассажиры могли потерять сознание из-за проблем с давлением, сообщил шведскому информационному агентству "TT" авиационный эксперт Ганс Шель. Он добавил, что это может произойти быстро, особенно на высотах, где летают небольшие самолеты.

Министр обороны Артис Пабрикс сообщил, что связался с министром внутренних дел Кристапом Эклонсом по поводу инцидента. В этой ситуации НВС в качестве вспомогательного учреждения занялись спасательными работами и направили к месту крушения спасательное судно КА-14 "Astra". На место также отправились спасатели из Швеции и Литвы. Пока точно неизвестно, в территориальные воды какой страны упал самолет.

Между тем представитель АГА Айвис Винцевс сообщил, что спасательная операция в настоящее время идет полным ходом: на месте находятся спасатели, которые ведут поиск. Поскольку примерно известно, в каком месте разбился самолет, была привлечена помощь других стран.

На данный момент известно, что перед крушением самолет не отвечал авиадиспетчерам. Винцевс указал, что пока рано судить о возможных причинах аварии. Расследование, вероятно, будет находиться в юрисдикции Латвии, и в таком случае обстоятельства аварии станет выяснять Бюро по расследованию транспортных происшествий и несчастных случаев.