Крушение самолета под Вентспилсом: вероятно, произошла разгерметизация кабины

Согласно отчету, опубликованному Федеральным бюро по расследованию авиационных происшествий Германии, трагическая авиакатастрофа в Балтийском море, которая произошла недалеко от Вентспилса в сентябре 2022 года, вероятно, была вызвана разгерметизацией кабины.

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Как отмечает LSM.lv, немецкое ведомство, которое взяло на себя ведущую роль в расследовании, сообщает, что самолет вылетел из Испании в 12.57 по местному времени и в 13.42 и 14 секунд с самолета поступил сигнал тревоги: пилот которого запросил немедленную посадку.

Во время переговоров между пилотом самолета и авиадиспетчером на заднем плане был слышен сигнал тревоги. Следователи говорят, что это могло быть предупреждением о разгерметизации в кабине. В 13.42. и через 46 секунд испанские диспетчеры больше не получили ответа от пилота. Автопилот самолета продолжил полет по плану.

В отчете сделан вывод, что люди, находившиеся в тот момент в самолете, страдали от гипоксии — недостаточного количества кислорода в крови.

Немецкие СМИ, ссылаясь на первоначальную информацию, сообщили, что сообщения о проблемах с давлением в салоне самолета поступали вскоре после взлета с юга Испании. По данным системы управления полетом, автопилот поднял самолет на высоту 36 000 футов (11 километров) и продолжил полет в Айскирхен, город в Германии, где пилот намеревался совершить посадку в Кельне. Однако потерявший управление самолет продолжал лететь прямо, пока не разбился в Балтийском море, в 35 километрах от побережья Латвии. Следствие пришло к выводу, что чуть менее чем за 10 минут до катастрофы двигатели самолета постепенно остановились.

Заметив, что самолет не начал посадку, а продолжил полет, в воздух были подняты истребители НАТО, которые вначале наблюдали за самолетом издалека. Пилоты НАТО также отметили, что самолет не отвечал на их запросы.

Фотографии самолета, сделанные летчиками-истребителями, стали доступны немецким экспертам, которые могли сделать вывод, что самолет снаружи не выглядит поврежденным. На фотографиях также видна неиспользованная кислородная маска пилота.

Федеральное управление по расследованию авиационных происшествий Германии сообщило также, что сертификат проверки летной готовности самолета был действителен до 9 октября этого года.

Лицензия пилота самолета — немецкого бизнесмена Карла Петера Гиземана — последний раз продлевалась 28 ноября 2013 года и действовала для полетов на конкретном типе самолета. Опыт у летчика был большой — более 1700 часов.

Согласно действующим авиационным правилам, самолет не был оборудован ни бортовым самописцем, ни регистратором полетных данных.

Учитывая, что истребители НАТО сопровождали самолет практически до места его падения в море, спасатели знали точное место, с которого нужно начинать поиски. При проверке на поверхности воды были обнаружены человеческие останки и несколько небольших обломков самолета, таких как антенна, кислородный бак, подушки сидений и другие детали салона.

Обломки самолета находятся на глубине 62 метров и разбросаны на площади примерно 100х150 метров. Сайт Flightradar24.com" собравший данные об этом полете, сообщает, что падение произошло на скорости 40 метров в секунду, или более 140 километров в час. Помимо множества очень мелких обломков, были обнаружены 3 более крупные части самолета: часть фюзеляжа с частью крыла и шасси, еще одна часть крыла и часть хвостовой части фюзеляжа.

Частный пассажирский самолет Cessna 551, зарегистрированный в Австрии, потерпел крушение в Балтийском море 4 сентября 2022 года. Он вылетел с юга Испании в 15.56 по латвийскому времени. На своем пути он дважды менял направление — в Париже и Кельне, — а затем прошел через Балтийское море, миновав шведский остров Готланд. В 20.37 радары зафиксировали, что самолет резко теряет высоту и скорость, после чего самолет исчез с радаров.