LА: полицейский на мотоцикле сопровождал пьяного водителя до банкомата, чтобы получить взятку в размере 500 евро

В прошлом году за уголовные преступления на почве коррупции был задержан только один сотрудник Госполиции — бывший младший инспектор Госполиции Кристапс Хореликс, которого "пьяный водитель настолько соблазнил взяткой в ​​500 евро, что полицейский сопровождал его на мотоцикле почти до самого банкомата". Об этом в четверг сообщает газета Latvijas Avīze.

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Как напоминает издание, всего в прошлом году были задержаны восемь сотрудников полиции, в том числе один — за уголовные преступления коррупционного характера. В 2021 году задержали 11 полицейских,

в том числе четверых за коррупцию, а в 2020 году — 21, в том числе 16 за коррупцию.

Как сообщает газета, если статистика, предоставленная руководством Госполиции, точна, то единственным задержанным за преступление на почве коррупции полицейским в прошлом году стал именно инспектор Хореликс.

За это преступление бывший сотрудник Госполиции был приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, кроме того, он на три года лишен права занимать должности в госструктурах.

Latvijas Avīze сообщает, что Хореликс родился в 1990 году в Тукумсе, с 2015 года был курсантом Полицейского колледжа, а в 2016 году начал работать в Госполиции как младший инспектор.

22 августа 2022 года Хореликс патрулировал на своем служебном мотоцикле дороги в Курземе, когда заметил автомобиль VW Sharan, водитель которого превысил допустимую скорость.

Когда водитель вышел из машины, выяснилось, что он явно находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора пьяный водитель спросил "а нельзя ли все просто уладить" и извлек из кармана банковскую карту. Нарушитель пообещал полицейскому снять в банкомате и передать 500 евро, если тот закроет глаза на правонарушение.

Полицейский нашел с помощью техустройства расположение ближайшего банкомата, после чего сообщил водителю, что он находится в Айзпуте. Поэтому он на служебном мотоцикле поедет в сторону банкомата, а водитель должен следовать за ним. Когда они добрались до указателя "Айзпуте", инспектор остался там ждать водителя с деньгами.

Мужчина подъехал к банкомату, снял 500 евро и вернулся к своей машине. В это время там рядом оказался местный житель, который, заметив, что водитель пьян, подошел и выдернул ключ из замка зажигания. В ответ на это нарушитель стал оправдываться и показывать деньги, объясняя, что эта взятка для полицейского, который ждет его на въезде в город.

Ответственный житель Айзпуте сел в свою машину и поехал убедиться, что водитель говорит правду. Там он увидел сотрудника Госполиции, который явно кого-то ждал.

В итоге, пьяному водителю больше не разрешили управлять автомобилем, а Службе внутренней безопасности стало известно о коррупционном преступлении, которое было успешно расследовано и раскрыто, сообщает Latvijas Avīze.