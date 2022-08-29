Латвиец обвиняется в поддержке сбора денег для российских солдат

Прокуратура предъявила гражданину Латвии обвинение в поддержке сбора финансовых средств и других материальных ценностей с целью передачи их солдатам российских вооруженных сил, которые участвуют в войне в Украине, сообщает агентство LETA.

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Согласно оценке следователей, обвиняемый не является непосредственным исполнителем преступления, он — пособник. Соответственно, лицо обвиняется в поддержке сбора финансовых средств и другого имущества, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Иева Шомина.

"За сбор и передачу человек не обвиняется, однако пока не закончен досудебный уголовный процесс, поэтому никаких деталей раскрывать не хотелось бы", — добавила Шомина.

Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за финансирование вооруженного конфликта.

Как сообщалось ранее, уголовное дело до передачи в прокуратуру расследовалось Службой государственной безопасности (СГБ). 4 августа СГБ сообщила, что с начала военного вторжения России в Украину служба начала уже 22 уголовных процесса и переняла от Госполиции четыре уголовных процесса, которые связаны с поддержкой российской агрессии и хейтспичем.

До начала августа СГБ завершила досудебное расследование по пяти уголовным делам, направив полученные в ходе следствия материалы в прокуратуру и призвав начать уголовное преследование в отношении подозреваемых лиц.