Latvijas Pasts предупреждает о мошенниках, обещающих от имени почты призы
Foto: Latvijas Pasts

Предприятие Latvijas Pasts обращается к жителям Латвии с предупреждением о том, что в WhatsАpp и других социальных сетях появились новости с приложенной ссылкой, нажав на которую, клиентам от имени почты предлагают принять участие в быстром опросе и получить денежный приз.

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При получении подозрительных сообщений (см. иллюстрацию) ни в коем не случае не открывайте ссылки, поскольку таким образом вы передаете свои личные данные мошенникам.

Предприятие Latvijas Pasts подчеркивает: адрес электронной почты и веб-сайты латвийской почты всегда заканчиваются на http://pasts.lv — все остальное нужно расценивать как фейковые новости.

Если у вас возникли сомнения относительно получаемой информации, вы можете обратиться за разъяснения в Клиентский центр Latvijas Pasts по телефонам: 67008001, 27008001. Также можно написать на электронный адрес для справок: info@pasts.lv.

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