Latvijas pasts предупреждает о мошенниках, вымогающих деньги за "смену адреса доставки"

ГАО Latvijas pasts предупреждает жителей об очередных мошенниках, пытающихся выманить деньги у доверчивых граждан, выдавая себя за сотрудников почты.

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В пресс-службе Latvijas pasts сообщили, что на этот раз преступники рассылают сообщения с требованием оплатить услугу смены адреса доставки.

В начале октября компания уже предупреждала о смс-сообщениях от лица мошенников, которые просили обновить адрес доставки корреспонденции или посылок.

Представители посты призывают жителей Латвии обратить особое внимание на веб-сайт, который им предлагается посетить. Если он покажется подозрительным, клиентам предлагается уточнить информацию в Центре обслуживания клиентов Latvijas pasts по телефонам 67008001, 27008001.

Также это можно сделать, написав на электронную почту info@pasts. Lv или же на страницах компании в соцетях.