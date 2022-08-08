Latvijas pasts предупреждает о мошенниках
Foto: LETA

Latvijas pasts предупреждает о мошенниках, которые продолжают отправлять жителям электронные письма от имени почти с целью выманить деньги.

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В письме мошенники указывают, что нужно оплатить таможенный налог, перейдя по ссылке. Latvijas pasts призывает не открывать ссылки, если имеются хоть малейшие сомнения о происхождении письма.

При составлении писем мошенники пользуются онлайн-переводчиками, так что ошибки в тексте — это один из способов понять, что перед вами фальшивое письмо.

Latvijas pasts также призывает обращать внимание на адрес электронной почты отправителя — настоящий адрес почты должен заканчиваться на @pasts.lv. В случае сомнений подлинность электронного письма также можно проверив в центре клиентов Latvijas pasts.

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