Латвийская полиция арестовала активы на полмиллиона долларов по делу Магнитского

В феврале Управление полиции по борьбе с экономическими преступлениями арестовало активы, связанные с делом Магнитского, на сумму около полумиллиона долларов США. Об этом Госполиция сообщила у себя в Facebook.

Полиция идентифицировала банковские счета, имущество и активы, связанные с раскрытой российским юристом Сергеем Магнитским схемой легализации 230 миллионов долларов. Покупки были совершены в интересах граждан России, для них использовались латвийские счета.

Среди арестованных активов — две единицы недвижимости в Латвии. Они куплены с кипрских счетов. Арестован также один из счетов, который использовался для продажи яхты и который принадлежит вдове бывшего депутата Госдумы РФ.

Полиция Латвии проводила расследование в тесном сотрудничестве с иностранными коллегами и другими учреждениями, например, Комиссией рынка финансов и капитала.

Фонд Hermitage Capital Management, сотрудником которого был Магнитский, высоко оценил действия полиции Латвии.

В 2007 году российский аудитор Сергей Магнитский раскрыл коррупционную схему на 230 миллионов долларов. Согласно его данным, в махинациях участвовали крупные российские чиновники и ранее судимые преступники. После этого сам Магнитский был арестован по делу об уклонении от уплаты налогов, и спустя год умер в тюрьме, по официальной версии, от сердечной недостаточности, однако его родственники подозревают, что он был убит.

В 2012 году США ввели персональные санкции против причастных к смерти юриста в России. Был принят так называемый закон Магнитского — он предусматривает введение санкций против лиц, замешанных в отмывании денег в крупных масштабах. В 2016 году закон Магнитского был заменен на новый, глобальный — Global Magnitsky Act. Он позволил властям США принимать меры против лиц во всем мире, ответственных за нарушения прав человека.