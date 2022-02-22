Латвийская полиция пресекла деятельность 300 преступных группировок

В 2021 году Государственная полиция пресекла деятельность 300 преступных группировок, в том числе организованных, что на 33 меньше, чем в 2020 году, свидетельствуют предоставленные Госполицией данные.

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Эти преступные группировки занимались торговлей наркотиками, нелегальным оборотом акцизных товаров, кражами, мошенничеством, грабежами, легализацией незаконно полученных средств.

Также в прошлом году пресечена деятельность шести международных мобильных преступных группировок, которые в основном совершали различные преступления против собственности.

Как заявил во вторник на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник Госполиции Арманд Рукс, в прошлом году в стране было зарегистрировано 32 820 преступлений, что на 15,3% меньше по сравнению с 2020 годом. Количество преступлений сокращается несколько последних лет. На 10 000 жителей в прошлом году зарегистрировано 175,1 преступления, тогда как в 2006 году этот показатель составлял 282,2.

Госполиция занимается расследованием 98,3% общего числа преступлений. Снизилось количество тяжких и менее тяжких преступлений, но увеличилось количество особо тяжких преступлений - в прошлом году зарегистрировано 2027 таких преступлений, что на 340 больше, чем годом ранее. Особо тяжкие преступления составляют 6,6% всех преступлений.

В прошлом году по начатым Госполицией уголовным процессам проходило 10 146 подозреваемых, что на 464 меньше, чем годом ранее. 87,2% подозреваемых - мужчины.

Причин уменьшения преступности несколько. Во-первых, влияние пандемии, во-вторых, в стране улучшается нормативное регулирование борьбы с преступностью, а также хорошие результаты в борьбе с преступностью демонстрирует полиция, подчеркнул Рукс.