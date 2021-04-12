Латвийские пограничники до сих пор выявили 22 человек с фальшивыми тестами на Covid-19

Латвийские пограничники выявили 22 человека, предъявивших поддельные или не соответствующие образцам тесты на Covid-19, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной службе.

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10 апреля на пограничном пункте в аэропорту "Рига" пограничники выявили прибывшего из Германии гражданина Латвии, который показал пограничникам поддельный тест на Covid-19. Нарушитель оштрафован на 670 евро.

10 апреля на трассе в Брунавской волости Баускского района была остановлена автомашина "Opel Combo" с пятью гражданами Украины, которые предъявили тесты на Covid-19, не соответствующие образцам. В отношении лиц возбуждено административное дело.

Также 6 и 8 апреля пограничники в Валке остановили автомобили "Peugot Partner" и "Volkswagen Passat", в которых находились негражданин Эстонии и два гражданина Украины с поддельными тестами на Covid-19. На каждого наложен штраф в размере 500 евро.

Впервые фальшивые тесты на Covid-19 у иностранцев были выявлены 2 и 5 апреля, и это были граждане Украины.