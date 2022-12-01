Латвийский кардиолог Скриде спас человека на борту самолета

Кардиолог Андрис Скриде по пути из Амстердама в Бостон оказал медицинскую помощь и спас жизнь одному из пассажиров этого рейса. Об этом агентству LETA сообщили в ассоциации Maestro Jāņa Dūmiņa piemiņas atbalstīšana.

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30 ноября Скриде летел из Амстердама на международную медицинскую конференцию в Бостоне самолетом авиакомпании Delta Airlines.

Как сообщил у себя в соцсетях сам Скриде, когда самолет летел над Атлантическим океаном, случился большой переполох, а затем по громкоговорителю прозвучал вопрос о том, есть ли в самолете врач.

"Как обычно, у меня с собой пульсоксиметр, прибор для измерения давления и даже небольшой набор лекарств — но надо сказать, что в авиакомпании тоже это все имелось. Пассажир вылечен и доволен, авиакомпания благодарна", — пишет Скриде.

Скриде — латвийский врач и политик, доктор медицинских наук, внедрил в Латвии несколько новых методов лечения, организовал и участвовал в первой в истории Латвии пересадке легких, основатель и руководитель Латвийской ассоциации специалистов по редким заболеваниям. Скриде был депутатом 13-го Сейма.