Латвийскому дальнобойщику не позволили вывезти пластинки группы "Кино"

Сотрудники Псковской таможни при проверке грузового автомобиля, которым управлял гражданин Латвии, обнаружили 63 одинаковых комплекта пластинок группы "Кино" — "Начальник Камчатки".

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По данным портала "Фонтанка.ру", пластинки, выпущенные в ФРГ, нашли в кабине и поддоне грузовика, выезжавшего из России через КПП "Убылинка".

Стоимость партии, согласно заключению эксперта, превышает 400 000 российских рублей (примерно 4 600 евро). При этом водитель, по данным пресс-службы таможни, декларацию не заполнял.

Решается вопрос о составлении административного протокола о недекларировании товара.