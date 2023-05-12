Латвия занимает верхнюю строчку среди стран Европейского союза по ежегодному числу умышленных убийств. Об свидетельсвтуют данные за 2021 год, обобщенные исследовательским агентством Eurostat.

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Всего в 2021 году в Латвии всего было зарегистрировано 98 умышленных убийств. В пересчете на душу населения эта цифра составляет пропорцию 5,18 убийств на 100 тысяч жителей.

Это самый высокий показатель в ЕС (статистика доступна здесь).

Второе место занимает Литва с показателем 2,5 умышленных убийств на 100 тыс. жителей.

По данным Eurostat, в 2021 году в Латвии было совершено 19 умышленных убийств, совершенных членами семьи или интимными партнерами (16 убийств и три убийства соответственно) — столько же, сколько в Венгрии, население которой примерно в пять раз больше, чем в Латвии.

Хуже этот показатель в отчетный период за 2021 год оказался только у карликового государства Лихтенштейн, где впервые за долгое время было зарегистрировано одно-единственное убийство, давшее 100-процентный рост.

В целом в ЕС в 2021 году было зарегистрировано 3690 умышленных убийств. Это на 4.3% ниже, чем годом ранее. Снижение наблюдалось в 16 из 27 стран-участниц союза.

В 2021 году 3,9 женщины на миллион стали жертвами умышленных убийств в ЕС, совершенных членами семьи или интимными партнерами, в то время как число жертв мужского пола составило 1,8 на миллион мужчин.

Также отмечается 206 800 случаев сексуального насилия — этот показатель в ЕС продолжает расти.

Статистика Eurostat основана на официальных данных о преступлениях, зарегистрированных полицией в странах Европы.