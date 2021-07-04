Латвия — пятая в Европе по числу аварий
Foto: LETA

Дороги Латвии оказались пятыми самыми небезопасными в Европе: по данным Eurostat, на миллион жителей в Латвии приходится 69 жертв ДТП в год.

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Самые небезопасные дороги оказались в Румынии (96 жертв на миллион жителей), Болгарии (90), Польше (77) и Хорватии (73), меньше всего ДТП происходит в Швеции (22), Ирландии (29) и на Мальте (32).

В среднем в странах ЕС на миллион жителей приходится 51 жертва дорожно-транспортных происшествий. Из них 44% — это водители и пассажиры легковых автомобилей, 20% — пешеходы, 16% — мотоциклисты.

Порядка 9% смертельных ДТП приходятся на велосипеды и 11% на другие категории (легкие и тяжелые грузовые автомобили, автобусы, мопеды и другие транспортные средства).

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