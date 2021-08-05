Латвия все еще в "зеленой зоне": показатель заболеваемости Covid-19 один из самых низких в ЕС

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), Латвия сохранила 23-е место среди стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) по заболеваемости Covid-19.

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Латвия и на прошлой неделе находилась на 23-м месте.

По расчетам ЕС, в период с 19 июля по 1 августа совокупная заболеваемость на 100 000 населения в Латвии выросла до 38,8 случаев, и это ниже, чем в большинстве стран ЕС и ЕЭЗ.

Самый высокий уровень заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ по-прежнему на Кипре — 1241,8 случая на 100 000 населения, за которым следует Испания — более 700 случаев. Самый низкий уровень заболеваемости в Польше — 4,3 случая на 100 000 населения. Средний уровень заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ в настоящее время составляет 214,3 случая на 100 000 населения.

По данным ЕЦПКЗ, в Эстонии уровень заболеваемости на 100 000 населения вырос до 142,1 случая за последние две недели, а в Литве — до 133,9 случая.

В Латвии 14-дневная смертность с диагнозом Covid-19 не изменилась и в конце прошлой недели, как и неделю назад, составляла 6,8 случая на миллион жителей. Латвия по-прежнему входит в пятерку стран ЕС и ЕЭЗ с самыми высокими показателями смертности. Только Кипр, Португалия, Испания и Греция имеют более высокие показатели смертности на миллион населения с диагнозом Covid-19 за последние две недели.

Соответствующий показатель составляет 5,7 в Литве и 0,75 в Эстонии.

Латвия также является единственной из стран Балтии, которая все еще находится в зеленой зоне карты предупреждений о поездках ЕЦПКЗ. Эстония находится в красной зоне карты, а Литва — в оранжевой.

Зеленая зона в настоящее время охватывает менее половины территории ЕС и ЕЭЗ.

Кипр, почти все регионы Испании, а также ряд регионов Франции, Греции и Ирландии в настоящее время находятся в темно-красной зоне, что указывает на высокий уровень риска для путешественников. Красная зона охватывает Португалию, Мальту, Эстонию, Исландию, Нидерланды, регионы Испании, Франции, Ирландии, Италии, Греции, Бельгии, Дании, Швеции и Финляндии. В оранжевой зоне находятся Литва, ряд регионов Греции, Италии, Бельгии, Хорватии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.