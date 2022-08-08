Легковушка врезалась в стоявший грузовик: погиб пассажир
Foto: LETA

В минувшее воскресенье трагическая авария произошла в Светской волости Елгавского края, где мужчина, управлявший автомобилем Volkswagen без водительских прав и предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоявший грузовик Scania.

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Водитель легкового автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, а его пассажир погиб на месте происшествия. По делу начат уголовный процесс.

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