Лембергс требует от государства компенсацию 100 тысяч евро
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Бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс, обвиненный в коррупции, обратился в Административный районный суд с требованием взыскать с государства компенсацию в размере 100 000 евро за противозаконное отношение в тюрьме. Об этом порталу Delfi сообщили в суде.

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В обращении к СМИ Лембергс указал, что в тюрьме ему не оказали полагающуюся медицинскую помощь. "Длительное время, даже после многочисленных письменных заявлений и готовности оплатить процедуру за свои средства, мне не была обеспечена бустерная прививка от Сovid-19. В результате в декабре я заболел коронавирусом и получил серьезное поражение легких", - пишет Лембергс.

В своем требовании к суду Лембергс просит признать действия администрации Рижской Центральной тюрьмы незаконными, а также обязать управление тюрьмы извиниться перед ним.

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