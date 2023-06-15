Лесной пожар под Елгавой: к работам по тушению огня привлечен вертолет
Foto: LETA

К тушению лесного пожара в Валгундской волости привлечен вертолет Государственной пограничной охраны, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Государственной службы леса (ГСЛ) Ивета Павзиниука.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Пожар в Валгундской волости до сих пор не локализован. Согласно имеющейся в распоряжении ГСЛ информации, выгорело примерно восемь гектаров леса.

На месте пожара работают не менее 20 сотрудников ГСЛ. К работам по тушению огня привлечены также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), Latvijas Valsts meži и предприниматели с тяжелой техникой.

ГСЛ осуществляет надзор за соблюдением нормативных правовых актов в области управления лесом, охоты и защиты природы, а также осуществляет охрану лесов от пожаров. Миссия ГСЛ - заботиться об ответственном использовании и сохранении лесов для будущих поколений.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes