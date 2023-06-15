Лесной пожар под Елгавой: к работам по тушению огня привлечен вертолет

К тушению лесного пожара в Валгундской волости привлечен вертолет Государственной пограничной охраны, сообщила агентству LETA специалист по связям с общественностью Государственной службы леса (ГСЛ) Ивета Павзиниука.

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Пожар в Валгундской волости до сих пор не локализован. Согласно имеющейся в распоряжении ГСЛ информации, выгорело примерно восемь гектаров леса.

На месте пожара работают не менее 20 сотрудников ГСЛ. К работам по тушению огня привлечены также Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), Latvijas Valsts meži и предприниматели с тяжелой техникой.

ГСЛ осуществляет надзор за соблюдением нормативных правовых актов в области управления лесом, охоты и защиты природы, а также осуществляет охрану лесов от пожаров. Миссия ГСЛ - заботиться об ответственном использовании и сохранении лесов для будущих поколений.