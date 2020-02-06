Летевший из Мальты в Таллин самолет Ryanair совершил незапланированную посадку в Риге

Самолет Ryanair, летевший из Мальты в Таллин, совершил незапланированную посадку в Риге. В Таллине самолет должен был приземлиться в 12:45 по местному времени, сообщает rus.delfi.ee.

Пресс-служба Таллинского аэропорта сообщила, что самолет приземлился в Риге из-за трудных условий посадки в эстонской столице. Пилоты не захотели рисковать, посчитав, что взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Таллина не слишком надежна для безопасной посадки.

"Когда самолет начинает приближаться к аэропорту, где запланировано приземление, экипаж связывается с аэропортом, чтобы узнать информацию о погодных и дорожных условиях. Экипаж самолета посчитал, что полоса слишком скользкая", — пояснила пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Холтс.

Холтс подчеркнула, что, по оценке работников аэропорта, погодные условия в Таллине не представляли серьезной угрозы для самолета, но окончательное решение всегда принимает экипаж.

Каким образом пассажиры будут доставлены из Риги в Таллин, пока неясно.