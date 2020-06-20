Лето — любимое время воров. Девять советов от полиции, которые помогут уберечь имущество

Летом люди надолго уезжают и оставляют без присмотра жилище. Кроме того, во дворах часто без присмотра остаются вещи, например, велосипеды, а двери домов не закрываются, чтобы проветривалось. Все это делает лето излюбленным временем воров. Полиция подготовила несколько советов, которые помогут уберечь имущество от кражи.

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Не оставляйте газонокосилку посреди двора

Вещи, оставленные во дворе — легкая добыча. У жителей частных домов часто воруют садовую технику и велосипеды, которые стоят на виду. Если нет возможности убрать их в запирающееся помещение, то стоит хотя бы ставить так, чтобы они были менее заметными.

Закрывайте машину на ключ

Автомобиль, оставленный во дворе — даже во дворе частного дома — всегда должен быть заперт. Ключ должен храниться в таком месте, где его сразу не обнаружат. Нередки ситуации, когда при ограблении частного дома воры выносят вещи, находят ключ от машины и уезжают вместе с вещами на этой машине.

Запирайте на ночь дом и хозяйственные помещения

Не забывайте на ночь или на то время, когда уезжаете, закрывать не только дом, но и гараж, подвал и другие хозяйственные помещения. Не покупайте дешевый замок, его легче взломать.

Посадите живую изгородь и заведите собаку

Территорию участка стоит огородить забором. Один из самых надежных и простых способов — живая изгородь из растений. В качестве дополнительной меры полиция советует завести собаку.

Камера видеонаблюдения — это недорого

Сейчас система видеонаблюдения не требует больших финансовых вложений и стала гораздо доступнее, чем раньше. Кроме того, воров отпугивает и просто знак с камерой или собакой.

Если уезжаете, оставляйте занавески открытыми

Дома, в которых постоянно никто не живет, грабят часто, поэтому при отъезде надолго не стоит оставлять в них ценные вещи. Стоит попросить соседей присматривать за домом, и не закрывать окна плотными занавесками или жалюзи — так соседи смогут обнаружить незваных гостей.

Сфотографируйте ценные вещи

Если у вас будет фотография принадлежащей вам ценной вещи, в случае ее кражи полиции будет гораздо легче ее искать и идентифицировать. Если это техника, стоит знать ее номер.

Не зовите в гости незнакомцев

Полиция не рекомендует пускать в дом чужих людей, с которыми вы недавно познакомились или которые пришли к вам за помощью. Если вы хотите помочь человеку, попросите лучше подождать его за воротами или на улице. Вы не можете знать, какие намерения у незнакомого человека. Даже если он ничего не украдет в этот раз, он может запомнить приглянувшуюся вещь и прийти за ней тогда, когда вас не будет дома.

Помогите соседям

Если соседи уезжают, присмотрите за их домом. Если там находятся чужие люди, узнайте причину их появления, если не получится, звоните в полицию.