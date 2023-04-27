Лидеров организации DVS Urantija подозревают в поддержке военных преступлений, совершенных Россией

Службы госбезопасности Латвии (VDD) обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование в отношении трех лидеров "Центра духовного развития и исцеления" DVS Urantija. Среди них один из руководителей организации Айвис Василевкис.

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По мнению VDD, члены этой организации оправдывали и поддерживали военные преступления, совершенные Россией, а также занимались разжиганием национальной и этнической розни. Следователи пришли к заключению, что упомянутые действия осуществлялись в ходе массовых мероприятий, организованных DVS Urantija, а также в распространяемых "Центром духовного развития и исцеления" идеологических материалах.

Службы госбезопасности просит выдвинуть обвинения руководству и активистам организации.

Напомним, 1 марта VDD начала уголовный процесс в связи с тем, что DVS Urantija целенаправленно и систематически оправдывала и поддерживала военную агрессию России против Украины и ее жителей. Против активных членов этой организации были начаты уголовные процессы по ч.1 ст. 74 Уголовного закона Латвии (УЗ) и ст. 78 УЗ Латвии.

Как указано в официальном заявлении ведомства, "в ходе расследования следователи VDD установили, что лидеры организации целенаправленно и планомерно распространяли идеологию, направленную на оправдание и прославление военной агрессии России в Украине, а также на разжигание ненависти к украинцам, жителям Украины, евреям и цыганам.

Руководители организации проповедовали свою идеологию как в организованных организацией эзотерических мероприятиях, в материалах, рассылаемых по электронной почте, так и в публикациях в социальных сетях Facebook и Telegram и на нескольких специально созданных сайтах. В организации было несколько десятков членов, которые регулярно участвовали в организуемых ею мероприятиях".

Также в публичных заявлениях лидеров организации Служба госбезопасности зафиксировала оправдание преступлений, совершенных против евреев и цыган во время Второй мировой войны, а также поддержку антисемитизма.

По информации Firmas.lv, SIA DVS Urantija, зарегистрированное в Риге, на улице Элизабетес, принадлежит Лиге Гусевой и Скайдрите Алексеевой. В 2020 году оборот компании составил 5 897 евро, а убыток — 2 589 евро. Данных за 2021 год нет.

Ранее сообщалось, что DVS Urantia сообщала на своем сайте, что в начале 2002 года целители объединились в группу, поскольку в это время, когда планета входит в следующую стадию эволюции и Земля начинает излучать различные усиленные энергии космоса, и в одиночку целитель практически не может это освоить и применить.

DVS Urantia предлагает лечебные сеансы и сеансы звукового массажа тибетскими поющими чашами. "Мы рады обратиться ко всем людям, которые понимают или хотят понять переход нынешней планеты Земля на новый этап эволюции с космической трансформирующей огненной энергией", — говорится на сайте центра.