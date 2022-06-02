Лиепая: стрельбу в квартире выдала трансляция в TikTok

На выходных Госполиция обнаружила на платформе TikTok, что житель Лиепаи транслировал видео, на котором он использует пневматическое огнестрельное оружие в квартире. Кроме того, пьяный мужчина выбросил в окно телевизор и планировал выбросить холодильник.
Как отмечает "Курземес вардс", 29 мая, полиция, следившая за Tiktok, обнаружила, что пользователь транслировал видео, на котором было видно использование пневматического оружия и стрельбу по мебели. Стрелка опознали, выяснили его местонахождение и выехали в Зеленую рощу.
Информацию передали также Муниципальной полиции, т. к. дебошир выбросил из окна и холодильник.
Мужчина, пользовавшийся пневматическим оружием, пояснил, что приобрел его для стрельбы по банкам и мишеням в свободное время, но в этот раз решил в прямом эфире показать в Интернете, как он стрелял по монитору компьютера и по мишеням. В организме хулигана констатировали 2,13 промилле. В квартире находился еще один человек.
Госполиция оштрафовала стрелка на 1445 евро за мелкое хулиганство и применение оружия в состоянии алкогольного опьянения. В свою очередь, муниципальная полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту захоронения отходов в непредвиденном и неподходящем месте.